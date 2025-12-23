Igloo piste di pattinaggio e un albero da attraversare | il villaggio di Natale in Porta Nuova

Dal 29 novembre al 6 gennaio, il quartiere Porta Nuova di Milano ospita la terza edizione di Pop Xmas, un evento natalizio che trasforma l’area con igloo, piste di pattinaggio e un albero da attraversare. Un’occasione per vivere un’atmosfera festiva e condividere momenti di convivialità nel cuore della città.

APERYSNOW al Cerreto! Sabato 27 Dicembre sulle piste da sci di Cerreto Laghi ritorna l'APRES SKI HB, in collaborazione con @igloocerreto Dalle 14:00 il PRANZISSIMO animato, tutto da cantare, all'interno di Baita Igloo. Dalle 16:00 fino a nott - facebook.com facebook