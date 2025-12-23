ICE Challenge – Pausa forzata | campionato fermo nel 2025 26
L'ICE Challenge interrompe la sua attività nel 2025/26 per garantire la qualità della competizione. La pausa rappresenta un momento di riflessione e preparazione, mentre gli organizzatori si impegnano a rilanciare il campionato nel 2026/27. Un periodo di attesa che punta a rafforzare il progetto e a tornare più forte di prima, con l’obiettivo di offrire una manifestazione all’altezza delle aspettative.
C’è uno stop, ma anche una promessa. La serie su ghiaccio si ferma per una stagione per tutelare la qualità del progetto, mentre gli organizzatori lavorano dietro le quinte per riportare il campionato al centro della scena nel 202627. La stagione 20252026 dell’ICE Challenge non andrà in scena. L’annuncio è arrivato da BMG Motor Events, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
