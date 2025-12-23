Icardi raggiunge un record storico in Turchia sessanta gol e primato assoluto tra gli stranieri

Mauro Icardi ha raggiunto un traguardo significativo nel campionato turco, superando le 60 reti con il Galatasaray e stabilendo il nuovo record di gol segnati da uno straniero in Super Lig. La sua performance contribuisce a scrivere un nuovo capitolo nella storia del club e del torneo, confermando la sua importanza come protagonista nel calcio turco.

Inter News 24 Icardi entra nella storia della Super Lig con il Galatasaray battendo il record di reti per un calciatore straniero. Sessanta gol nel campionato turco e un record che entra di diritto nella storia della Super Lig. Mauro Icardi ha raggiunto un traguardo straordinario con la maglia del Galatasaray, diventando il miglior marcatore straniero di sempre del campionato. Un risultato che certifica il peso dell'attaccante argentino nel calcio turco e racconta una parabola di rilancio dopo anni complessi. Il gol decisivo è arrivato nella sfida contro il Kas?mpa?a, vinta dal Galatasaray per tre a zero.

Icardi, contro il Kasimpasa è stato un gol da record - Icardi ha segnato sessanta reti nel campionato turco e ha battuto il record per un giocatore straniero in quel campionato ... msn.com

