IA | l’USAF implementa il suo caccia sperimentale autonomo

L’USAF ha sviluppato l’X-62A VISTA, un cacciabombardiere F-16D modificato per testare le capacità autonome dell’intelligenza artificiale. Realizzato dal “Skunk Works” di Lockheed Martin, questo velivolo sperimentale mira a valutare come l’IA possa riprodurre le prestazioni di altri aerei, contribuendo all’evoluzione delle tecnologie aeronautiche e delle operazioni militari autonome.

L’ X-62A VISTA ( Variable In-flight Simulator Aircraft ) è un cacciabombardiere F-16D profondamente modificato dall’ufficio “Skunk Works” di Lockheed-Martin per testare le capacità autonome dell’ Intelligenza Artificiale (IA) di imitare le caratteristiche prestazionali di altri velivoli. Ora, l’U.S. Air Force, presso la base aerea di Edwards (California), ha dato il via a un aggiornamento completo dei sistemi di missione dell’X-62A che prevede anche nuovi radar per poter ampliare la sua capacità di condurre test complessi di tecnologie a IA. L’aggiornamento più interessante nello sviluppo dell’X-62 è proprio rappresentato dal radar PhantomStrike di Raytheon, sussidiaria di RTX, che è un sistema di controllo del tiro compatto e raffreddato ad aria più piccolo, più leggero e con un consumo energetico inferiore rispetto ai moderni radar AESA ( Active Electronically Scanned Array ). 🔗 Leggi su It.insideover.com

