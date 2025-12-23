I veleni sversati nella rete fognaria Un’azienda finisce sotto sequestro

Un'azienda del settore galvanico è stata posta sotto sequestro a seguito del rilevamento di sostanze pericolose, tra cui cromo esavalente, nichel, rame e zinco, presenti oltre i limiti consentiti. L’indagine riguarda lo sversamento di veleni nella rete fognaria, evidenziando rischi ambientali e sanitari. La misura mira a prevenire ulteriori danni e a garantire il rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Cromo esavalente, nichel, rame e zinco oltre i limiti di legge: sotto sequestro una attività produttiva operante nel settore galvanico (trattamento e rivestimento metalli). L'intervento risale allo scorso 17 dicembre ed è stato fatto dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Milano, coadiuvati dal Nucleo Ambiente della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Milano II Dipartimento – Aliquota Polizia locale di Milano che hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Milano. Il provvedimento si pone a valle di una articolata attività di indagine, eseguita sotto la direzione della Procura della Repubblica milanese, che ha visto coinvolta anche l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, dalla cui segnalazione si è originata l'attività investigativa.

