i supermercati aperti o chiusi a natale e a santo stefano in lombardia

In Lombardia, durante le festività natalizie del 2025, i supermercati adottano orari diversificati. Il 25 dicembre e il 26 dicembre alcuni punti vendita potrebbero restare aperti, mentre altri potrebbero essere chiusi o aprire con orari ridotti. È consigliabile verificare direttamente presso i singoli supermercati o consultare i siti ufficiali per informazioni aggiornate sugli orari di apertura durante le festività di Natale e Santo Stefano.

In Lombardia il 25 e 26 dicembre 2025 i supermercati non osservano una chiusura totale, ma le aperture variano a seconda dell’insegna e del punto vendita. Alcuni negozi restano aperti la mattina di Natale, consentendo le consegne gastronomiche e gli acquisti dell’ultimo minuto, mentre altri attivano l’attività solo a Santo Stefano. In diversi punti vendita, compresi alcuni aperti 24 ore, gli orari della vigilia risultano ridotti, mentre alcune catene non hanno comunicato alcuna modifica, come se Natale non incidesse sull’orario o sull'apertura. Per questo motivo è consigliabile verificare telefonicamente o sul sito web prima di recarsi al supermercato, perché potrebbero esserci variazioni rispetto a quanto indicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

