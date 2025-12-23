Kelsey Grammer mette in guardia i fan della famiglia gialla spiegando che uno dei personaggi più amati dai fan potrebbe non fare ritorno nel nuovo film. Nonostante sia uno dei personaggi più iconici del franchise, potrebbe non fare ritorno nel nuovo film in arrivo, come ha rivelato Kelsey Grammer. Di chi stiamo parlando? Ma del mitico Telespalla Bob, colonna portante della serie de I Simpson a cui Grammer dà voce. Al momento sarebbe in preparazione un nuovo film animato sulla terribile famiglia gialla creata da Matt Groening, The Simpsons Movie 2. Avendo debuttato nella prima stagione della serie animata Fox, il personaggio di Grammer è noto soprattutto per essere uno degli antagonisti più longevi nel mondo dei Simpson. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I Simpson: Telespalla Bob potrebbe non fare ritorno nel nuovo film per un motivo incredibile

Leggi anche: I Simpson: un nuovo film al cinema nel 2027!

Leggi anche: Nuovo film dei simpson al cinema nel 2027

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La collezione 3D dei Simpson in edicola con Sorrisi; Gli episodi dei Simpson considerati capolavori assoluti dai fan.

I Simpson: Telespalla Bob potrebbe non fare ritorno nel nuovo film per un motivo incredibile - Kelsey Grammer mette in guardia i fan della famiglia gialla spiegando che uno dei personaggi più amati dai fan potrebbe non fare ritorno nel nuovo film. movieplayer.it