I servizi alla persona passano alla neonata Aspa

I servizi alla persona sono stati affidati alla nuova Aspa, un passo importante per l’organizzazione locale. Nel frattempo, durante l’ultimo Consiglio comunale, la Lega ha presentato un’inedita proposta al sindaco Cesare Nai, suscitando alcune discussioni tra i presenti. Questi cambiamenti e interventi rappresentano un momento di riflessione sulla gestione dei servizi e sulle dinamiche politiche in atto.

Panettone indigesto quello che la Lega ha portato al sindaco Cesare Nai nell'ultimo Consiglio comunale. Un Consiglio che si è dovuto convocare anche sabato sera (dopo le due sedute di giovedì e venerdì) e che si è concluso con l'approvazione del trasferimento del ramo di azienda dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona alla neo costituita azienda consortile Aspa, composta per ora da soli 7 dei 14 Comuni dell' Abbiatense. Delibera approvata con il voto di soli 11 consiglieri di maggioranza perché né la Lega né la minoranza hanno partecipato alla votazione. L'unico leghista in aula, il presidente del Consiglio Francesco Bottene, si è astenuto dal votare.

