I selfie in bagno le chat protette | tredicenne di Mantova adescata sul Dark Web cinque orchi arrestati

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tredicenne di Mantova è stata vittima di un tentativo di adescamento sul Dark Web, che ha portato all’arresto di cinque persone. La ragazza, spesso isolata e concentrata sullo smartphone, è stata avvicinata online in modo scorretto. L’indagine ha evidenziato i rischi della rete e l’importanza di un’attenzione costante da parte di adulti e genitori per la tutela dei più giovani.

Mantova, 23 dicembre 2025 –  L'avevano vista scostante, a tratti assente, spesso rinchiusa nella sua stanza a smanettare con lo smartphone come se fuori niente la interessasse. Un comportamento che, a 13 anni, non può non preoccupare i genitori soprattutto perché non era il suo, solitamente solare e scanzonato. Una situazione che li ha indotti a tenere gli occhi bene aperti sui comportamenti della figlia. E in breve tempo si sono accorti di quanto le stava succedendo. Era finita in una rete di adulti che, attraverso una piattaforma digitale, l'avevano adescata, costringendola ad inviare loro foto e video sessualmente esplicite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

i selfie in bagno le chat protette tredicenne di mantova adescata sul dark web cinque orchi arrestati

© Ilgiorno.it - I selfie in bagno, le chat protette: tredicenne di Mantova adescata sul Dark Web, cinque orchi arrestati

Leggi anche: I selfie in bagno, le chat protette: tredicenne di Mantova adescata sul Dark Web pedopornografico, cinque orchi arrestati dalla Postale

Leggi anche: Tredicenne adescata sul web, polizia denuncia cinque uomini

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

I selfie in bagno, le chat protette: tredicenne di Mantova adescata sul Dark Web pedopornografico, cinque orchi arrestati dalla Postale - Ad allertare la polizia i genitori dell’adolescente, allarmati dal comportamento sospetto della figlia e quando l’hanno poi scoperta a scattarsi foto esplicite davanti allo specchio ... ilgiorno.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.