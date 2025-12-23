I selfie in bagno le chat protette | tredicenne di Mantova adescata sul Dark Web cinque orchi arrestati

Un tredicenne di Mantova è stata vittima di un tentativo di adescamento sul Dark Web, che ha portato all’arresto di cinque persone. La ragazza, spesso isolata e concentrata sullo smartphone, è stata avvicinata online in modo scorretto. L’indagine ha evidenziato i rischi della rete e l’importanza di un’attenzione costante da parte di adulti e genitori per la tutela dei più giovani.

Mantova, 23 dicembre 2025 – L'avevano vista scostante, a tratti assente, spesso rinchiusa nella sua stanza a smanettare con lo smartphone come se fuori niente la interessasse. Un comportamento che, a 13 anni, non può non preoccupare i genitori soprattutto perché non era il suo, solitamente solare e scanzonato. Una situazione che li ha indotti a tenere gli occhi bene aperti sui comportamenti della figlia. E in breve tempo si sono accorti di quanto le stava succedendo. Era finita in una rete di adulti che, attraverso una piattaforma digitale, l'avevano adescata, costringendola ad inviare loro foto e video sessualmente esplicite.

