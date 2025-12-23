I segni sul corpo di un' anziana la denuncia e i video | infermiere di una Rsa arrestato per violenza sessuale
I carabinieri della compagnia di Legnano (Milano) hanno arrestato e posto ai domiciliari un infermiere di 46 anni e di origini peruviane. L'operatore sanitario è accusato di aver maltrattato e violentato sessualmente alcuni ospiti di una Rsa di Parabiago, città dove tra l'altro risiede.La. 🔗 Leggi su Today.it
