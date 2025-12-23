i rischi che corre un occidente che odia se stesso secondo ratzinger

Nel suo libro, Ratzinger riflette sui rischi di un Occidente che nutre un sentimento di odio verso se stesso. Analizza come questa posizione possa minare i valori fondamentali della società aperta, sottolineando l’importanza di difendere la libertà e la verità. Un testo pensato per invitare alla riflessione sulle sfide culturali e morali che il mondo occidentale deve affrontare oggi.

Al direttore - Gentile direttore, “L’occidente vincerà”? Un prezioso libretto cartaceo in formato cellulare “per proteggere la società aperta dai nuovi e vecchi nemici della libertà”, in nome della Verità. L’interrogativo è mio, come anche l’aggiunta della Verità alla citazione che accompagna il titolo. Lettura importante e trascinante. Mi sento soltanto di notare la scelta del verbo: “vincere”. Per ogni vittoria c’è sempre una sconfitta. Se possiamo sperare di essere “vincitori”, chi saranno gli “sconfitti”? Dove sono “i vecchi e i nuovi nemici della libertà”? A oriente, in occidente, oppure dentro di noi, in nome della ineffabile Verità? Auguri a lei, a Giuliano Ferrara e a tutta la redazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

