I panettoni in carcere | Gesto di solidarietà
Trecento panettoni per i detenuti del carcere Don Bosco di Pisa e un contributo economico a sostegno dei casi di maggiore difficoltà e di solitudine. È il gesto di solidarietà che si è rinnovato anche quest’anno, alla vigilia delle festività natalizie, con la consegna avvenuta nella mattinata di ieri all’interno della casa circondariale pisana. Una delegazione di esponenti politici del territorio, insieme ai rappresentanti dei soci di Unicoop Firenze e della Caritas diocesana di Pisa, ha portato all’istituto di pena 300 panettoni destinati ai detenuti, proseguendo un’iniziativa che da anni si ripete nel periodo natalizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
I panettoni in carcere: "Gesto di solidarietà" - Trecento panettoni per i detenuti del carcere Don Bosco di Pisa e un contributo economico a sostegno dei casi di maggiore difficoltà e di solitudine.
