I nodi della viabilità Progetto per Fonterutoli

Il progetto per Fonterutoli mira a affrontare i problemi di viabilità della strada comunale che collega lo storico borgo. Attualmente, il percorso presenta criticità che ne compromettono la praticabilità e la sicurezza, richiedendo interventi mirati per migliorare le condizioni e garantire un accesso più agevole e sostenibile per residenti e visitatori.

La strada comunale che serve lo storico borgo di Fonterutoli è allo stremo, in alcuni tratti pressoché impraticabile. Si tratta del 'braccio' che, arrivando da Castellina in Chianti, si stacca a sinistra della Sr 222 Chiantigiana, entra nel borgo e si riallaccia poi alla stessa Chiantigiana più a valle verso Siena. Il Comune di Castellina ha approvato il progetto esecutivo, su decisione della giunta Stiaccini, stanziando una cifra considerevole, ben 145mila euro. Si legge nella relazione tecnica che obiettivo del progetto è la "manutenzione straordinaria del fondo stradale, per soddisfare l'esigenza di garantire un'adeguata percorrenza della sede carrabile in completa sicurezza".

