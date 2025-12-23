I Negramaro in concerto all' Arena di Verona
I Negramaro annunciano l’ultimo concerto del “Una storia ancora semplice Tour 2026”, che si terrà all’Arena di Verona il 20 settembre 2026. L’evento rappresenta il capitolo conclusivo di un percorso musicale durato tutto l’anno, offrendo ai fan un’occasione unica per ascoltare dal vivo le canzoni di questa stagione. Un momento importante per la band e il pubblico, che si prepara a vivere un evento memorabile.
I Negramaro hanno annunciato una nuova e ultima data che chiuderà ufficialmente “Una storia ancora semplice Tour 2026”: il 20 settembre 2026 la band si esibirà all’Arena di Verona, in quello che sarà il gran finale di un lungo e intenso viaggio live. Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it. 🔗 Leggi su Veronasera.it
