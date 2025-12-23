I Musei statali saranno aperti il 24 e 26 dicembre 1 e 6 gennaio E domenica 4 ingresso gratuito

Musei statali aperti per gran parte delle festività natalizie. Fatta eccezione per il 25 dicembre quando i musei e i luoghi della cultura statali resteranno chiusi, il 24 e il 26 dicembre 2025, 1° gennaio e il 6 gennaio 2026 i musei, i complessi monumentali e i parchi archeologici statali resteranno aperti su tutto il territorio nazionale. Lo rende noto il Ministero della Cultura ricordando anche.

Capodanno, musei statali aperti gratis - "Il 1 gennaio la gran parte dei i musei e siti archeologici statali saranno eccezionalmente aperti e lo saranno gratuitamente'. lagazzettadelmezzogiorno.it

A Milano musei civici restano aperti, chiusure solo Natale e Capodanno - Restano aperti per tutte le feste i musei civici di Milano con chiusura solo nel giorno di Natale e Capodanno, quando comunque al pomeriggio saranno visitabili le mostre di Palazzo Reale, Pac Padiglio ... msn.com

Musei e parchi archeologici statali aperti durante le festività per un viaggio tra archeologia, arte e tradizioni regionali I DETTAGLI - facebook.com facebook

Masaccio 1401 1428 Crocifissione di San Pietro Musei Statali Berlino x.com

