I Modà con Bianca Atzei ci parlano d’amore e d’amicizia

I Modà, insieme a Bianca Atzei, affrontano temi di amore e amicizia attraverso la musica. Tuttavia, le interviste di figure come Paolo Kessisoglu, metà di Luca e Paolo, rivelano spesso dinamiche diverse tra vita pubblica e privata. Questi retroscena ci ricordano come, anche nel mondo dello spettacolo, le relazioni autentiche possano essere più complesse di quanto appaiano.

Quando capita di ascoltare interviste come quella di Paolo Kessisoglu, la metà del tuo Luca e Paolo, al BSNT di Gianluca Gazzoli, lì a dire che lui è legatissimo al suo socio, ma con il suo socio non condivide praticamente nulla della vita privata, perfetta coppia di fronte al pubblico, affatto amici nella vita di tutti i giorni, tendiamo a rimanerci male. Un po' come quando scopriamo, che so?, che alcuni dei protagonisti delle nostre serie TV preferite non sono affatto simili ai personaggi che interpretano, prima che arrivasse la cultura woke capitava di seguire per anni incredibili storie d'amore tra personaggi i cui interpreti scoprivamo poi essere di altro orientamento sessuale, per dire.

