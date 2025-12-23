I migliori film del 2025

Ecco una selezione dei film più significativi del 2025, secondo la redazione di Vanity Fair. Tra le opere in evidenza, spiccano interpretazioni di attori come Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet e Michael B. Jordan, protagonisti di storie diverse e coinvolgenti. Questa panoramica offre uno sguardo alle produzioni che hanno segnato l’anno, evidenziando le tendenze e le performance più rilevanti del cinema contemporaneo.

I migliori film dell'anno, scelti dalla redazione di Vanity Fair, hanno come protagonisti Leonardo DiCaprio in accappatoio, Timothée Chalamet che dà il meglio di sé e non uno, ma due Michael B. Jordan.

The Best of 2025: ecco i migliori 10 film dell'anno - Da Emilia Perez a La voce di Hind Rajab, da The Brutalist a Una battaglia dopo l'altra: ecco i migliori titoli dell'anno che sta per finire. mymovies.it

Cosa vedere a Natale su Netflix: tutti i migliori film per le feste - Scopri i film di Natale più belli da guardare su Netflix: commedie romantiche, cult e cartoni animati per vivere la magia delle feste. alfemminile.com

I migliori FILM del 2025 (parte 1)

La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini Regista importante e fondamentale del cinema italiano merita di essere annoverato tra i grandi autori. Ho atteso un breve lasso di tempo, dopo la morte di Claudia Cardinale, per rivederla in uno dei suoi migliori film. - facebook.com facebook

