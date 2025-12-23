I magistrati indaghino sul caso Signorini | esposto in Procura del Codacons e di Assoutenti dopo le dichiarazioni di Corona a Falsissimo

Il Codacons ha annunciato, con una nota ufficiale, di aver presentato insieme all’ Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (Assourt) un esposto alla Procura di Milano, all’ Agcom e al Garante per la protezione dei dati personali, “chiedendo di fare chiarezza sulle notizie emerse nelle ultime ore ” in merito al caso che coinvolge Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. L’iniziativa viene definita dalle due associazioni come “una segnalazione formulata nell’esclusivo interesse degli utenti dei servizi media-audiovisivi, degli aspiranti partecipanti a programmi televisivi di intrattenimento e, più in generale, dell’interesse pubblico alla trasparenza, correttezza e legalità del sistema radiotelevisivo nazionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

