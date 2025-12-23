I Luoghi di Prova del Dipartimento ICEA - l' esposizione fotografica a palazzo Moroni
“I Luoghi di Prova del Dipartimento ICEA” è il titolo di una mostra fotografica inaugurata oggi, sabato 20 dicembre, nel Chiostro Pensile di Palazzo Moroni a Padova alla presenza del Direttore del Dipartimento ICEA Prof. Andrea Giordano, del Coordinatore Commissione Terza Missione Prof. Gianpaolo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
I LUOGHI DI PROVA DEL DIPARTIMENTO ICEA –; A Padova una mostra fotografica apre al pubblico i laboratori dell’ingegneria; Giorno: 20 Dicembre 2025.
