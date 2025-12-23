I fondi e la strategia Bandi per 60 milioni | Tamberi? Orgoglio

I fondi disponibili, pari a 60 milioni di euro, rappresentano un’opportunità importante per sviluppare e consolidare le strategie turistiche. La pianificazione e l’organizzazione delle risorse sono fondamentali per garantire un’efficace implementazione delle iniziative, mentre la promozione e l’internalizzazione contribuiscono a valorizzare la destinazione a livello nazionale ed internazionale. In questo quadro, il progetto “Tamberi? Orgoglio” si inserisce come esempio di impegno e crescita nel settore.

Da un lato la pianificazione, l'organizzazione delle strategie turistiche e delle risorse da portare a terra; dall'altro la promozione e l'internalizzazione della destinazione. Accanto al governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, la dirigente del settore turismo della Regione, Paola Marchegiani, e la direttrice dell' Atim, Marina Santucci, hanato con soddisfazione i dati turistici dei primi nove mesi del 2025. Marchegiani ha parlato di un dipartimento che "crea valore per il territorio" e sottolineato "i 60 milioni di euro stanziati", cosa che non era avvenuta "mai prima d'ora". Tra quegli investimenti, "i 30 milioni di euro per il bando Borghi, i 15 milioni per il bando Alberghi per migliorare e aumentare la ricettività, i 10 milioni divisi in due bandi da 3 e 7 milioni per le imprese di servizi al turismo, oltre ai 5 milioni che hanno finanziato gli eventi e l'animazione sul territorio".

La strategia da 44 milioni per spingere l’economia: dalla Regione fondi per bandi nuovi e da rifinanziare - ANCONA Dall’internazionalizzazione al riposizionamento competitivo su mercati come Usa e Russia con progetti di filiera in cui le grandi aziende facciano da traino alle Pmi. corriereadriatico.it

Borghi, che scommessa nelle Marche: ecco 66 milioni (in 3 anni) per puntare sui bandi - la strategia olistica di riqualificazione e valorizzazione dei borghi della Regione Marche. corriereadriatico.it

