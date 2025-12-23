I filorussi dell' Anpi aggrediscono i Radicali pro Ucraina a convegno filorusso

Durante un convegno all’Università Federico II di Napoli, un gruppo di Radicali impegnati in un’azione pacifica a sostegno dell’Ucraina è stato aggredito da membri dell’Anpi, organizzazione antifascista presente all’evento. L’episodio ha suscitato attenzione, evidenziando tensioni tra diverse posizioni politiche riguardo al conflitto in Ucraina. L’incidente sottolinea le complessità e le divisioni che caratterizzano il dibattito pubblico su questa tematica.

Radicali aggrediti dagli antifascisti dell' Anpi per aver organizzato un flash mob pacifico pro Ucraina all’interno di un convegno filorusso organizzato dall’organizzazione dei partigiani all’università Federico II di Napoli. "Dopo aver atteso il termine dell’evento con Alessandro Di Battista e il professor D’Orsi e al momento delle domande decine di studenti e attivisti pro-Ucraina di +Europa, Ora!, Radicali, Liberi Oltre, Azione e della comunità ucraina hanno mostrato maglie e bandiere ucraine", scrive su Twitter Matteo Hallissey, presidente dei Radicali italiani dove ha postato anche il video dell'aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

