I filorussi dell' Anpi aggrediscono i Radicali pro Ucraina a convegno filorusso

Durante un convegno all’Università Federico II di Napoli, un gruppo di Radicali impegnati in un’azione pacifica a sostegno dell’Ucraina è stato aggredito da membri dell’Anpi, organizzazione antifascista presente all’evento. L’episodio ha suscitato attenzione, evidenziando tensioni tra diverse posizioni politiche riguardo al conflitto in Ucraina. L’incidente sottolinea le complessità e le divisioni che caratterizzano il dibattito pubblico su questa tematica.

Radicali aggrediti dagli antifascisti dell' Anpi per aver organizzato un flash mob pacifico pro Ucraina all'interno di un convegno filorusso organizzato dall'organizzazione dei partigiani all'università Federico II di Napoli. "Dopo aver atteso il termine dell'evento con Alessandro Di Battista e il professor D'Orsi e al momento delle domande decine di studenti e attivisti pro-Ucraina di +Europa, Ora!, Radicali, Liberi Oltre, Azione e della comunità ucraina hanno mostrato maglie e bandiere ucraine", scrive su Twitter Matteo Hallissey, presidente dei Radicali italiani dove ha postato anche il video dell'aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I filorussi dell'Anpi aggrediscono i Radicali pro Ucraina a convegno filorusso

Flash mob durante un convegno filorusso dell’Anpi, aggredito Hallissey: «Non siamo a Mosca. Mica eravate antifascisti?» – Il video - Il giovane presidente dei Radicali e di +Europa ha pubblicato sui social un video, raccontando che l’aggressione è iniziata quando uno dei manifestanti ha tentato di fare una domanda in un'aula della ... open.online

Abbiamo messo in atto un flash mob pacifico pro Ucraina all’interno di un convegno filorusso organizzato dall’ANPI all’universitá Federico II di Napoli. Dopo aver atteso il termine dell’evento con Alessandro Di Battista e il professor D’Orsi e al momento delle d x.com

“Da più di tre anni l’ANPI auspica l’avvio di un negoziato che porti a una pace duratura nel conflitto avviatosi con l’invasione russa dell’Ucraina. Abbiamo assistito invece ad una continua escalation che ha comportato centinaia di migliaia di morti e immani distr - facebook.com facebook

