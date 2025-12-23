Durante le festività natalizie, i canali Rai offrono una programmazione speciale con film e serie tv pensati per tutta la famiglia. Dalle classiche produzioni Disney a titoli come

Durante le feste natalizie cambia la programmazione dei canali Rai con film e serie tv dedicate a tutta la famiglia. È stato infatti pubblicato un palinsesto ad hoc che prevede titoli incentrati sul Natale e la sua magia. Vediamo nel dettaglio quando andranno in onda i film d’animazione, amati da grandi e piccini, e le nuove serie. Film e serie tv da vedere a Natale 2025: la programmazione Rai. Come ogni anno, la Rai si prepara alle feste natalizie mandando in onda i classici Disney e alcuni film sul Natale. In programmazione ci sono alcune novità tra prima visione, commedie familiari, storie d’avventura, serie tv e live action. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - I film di Natale e le Serie in tv per le feste: la programmazione sui canali Rai dai classici Disney al film Gloria e la serie “Se fossi te”

Leggi anche: Natale 2025 con Disney+: i film e le serie tv da vedere sulla piattaforma

Leggi anche: Gloria torna per un’ultima volta: la Rai trasforma la serie in un film tv

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Natale in tv tra film e speciali e nuove serie; 10 film di Natale 2025 da vedere ora tra cinema e streaming; 20 film (e qualche serie TV) da vedere a Natale; Film di Natale in tv dal 21 al 28 dicembre 2025: programmazione Rai, Mediaset e Sky.

Natale in tv tra film e speciali e nuove serie - Passeremo in molti il Natale in casa, tra albero, divano e tv. ansa.it