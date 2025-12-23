I compagni di classe la spogliano con l'IA ma è la vittima a essere espulsa dalla scuola | il caso di Thibodaux

Il caso non è isolato, con i progressi dell‘intelligenza artificiale è diventato ancora semplice spogliare corpi con un click e le scuole non sono pronte ad affrontare l'arrivo dei deepfake tra gli studenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Bambino irrequieto in classe, i compagni tornano a lezione. Ma scoppia un nuovo caso

Leggi anche: Trump: La Spagna forse dovrebbe essere espulsa dalla Nato – Il video

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Una bambina di classe prima legge ai compagni la storia di Pitti. Si tratta di una lettura a prima vista passando dallo stampato maiuscolo a quello minuscolo con naturalezza. La maestra Antonella ha predisposto un leggio per dare solennità a questo momento - facebook.com facebook