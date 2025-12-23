I cittadini prendono parte alla vita politica | elette le consulte con presidenti e vicepresidenti

Le consulte cittadine di Conselice, San Patrizio e Lavezzola si sono recentemente insediate, dopo la nomina avvenuta in Consiglio comunale il 30 ottobre. Le prime sedute ufficiali, convocate dal sindaco, segnano l’avvio del coinvolgimento dei cittadini nella vita politica locale, attraverso la partecipazione alle consulte con presidenti e vicepresidenti. Un passo importante per rafforzare il ruolo della comunità nelle decisioni amministrative.

Dopo la nomina dei membri avvenuta in Consiglio comunale il 30 ottobre, le tre consulte cittadine di Conselice, San Patrizio e Lavezzola si sono insediate nei giorni scorsi con le prime sedute ufficiali, convocate dal sindaco. Il nuovo regolamento comunale ha introdotto un meccanismo transitorio.

