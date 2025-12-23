I carichi di coca e hashish lo spaccio e l' amputazione del dito per chi barava sui soldi | 20 condanne

Un'indagine ha portato alla luce un articolato traffico di droga tra Falsomiele, la Guadagna, il Trapanese, la Calabria, la Lombardia e il Modenese. Sono state emesse 20 condanne e due assoluzioni per spaccio di coca e hashish, oltre a episodi di violenza, come l'amputazione di un dito per chi tradiva. L'inchiesta evidenzia le dinamiche di un mercato illegale radicato in diverse regioni italiane.

. di condanne e due assoluzioni per un vasto smercio di droga tra Falsomiele, la Guadagna, ma anche nel Trapanese, in Calabria, Lombardia e nel Modenese. È la sentenza emessa dal gup Carmen Salustro, dopo aver processato con il rito abbreviato gli imputati che erano tutti coinvolti un blitz. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - I carichi di coca e hashish, lo spaccio e l'amputazione del dito per chi barava sui soldi: 20 condanne Leggi anche: Spaccio di coca e hashish davanti a una scuola: condanne più che dimezzate in appello Leggi anche: Clienti a domicilio per coca e hashish: l'appartamento era la centrale dello spaccio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. I carichi di coca e hashish, lo spaccio e l'amputazione del dito per chi barava sui soldi: 20 condanne; Roma, un quintale di droga per le feste di Natale sequestrato in un appartamento; Droga, la rete dello spaccio tra il Vercellese e Casale Monferrato: tre arresti; Spaccio di droga sul treno: la polizia arresta tre pusher nel Milanese. Spaccio di cocaina e hashish nel bosco tra sentieri impervi: blitz delle forze dell’ordine, due ragazzi arrestati - E' stata un'operazione non semplice quella che ha visto impegnate la Polizia di Stato assieme alla Guardia di Finanza di Tirano che ... ildolomiti.it

La coppia dello spaccio, in casa avevano hashish, oppio, marijuana e cocaina - Cecina (Livorno), 22 dicembre 2025 – Giovedì pomeriggio (ma la notizia è stata diffusa solo oggi) i carabinieri di Cecina hanno arrestato a Guardistallo due persone in flagranza per detenzione di ... lanazione.it

Sava: 29enne Arrestato per Spaccio di Hashish e Cocaina! - Scopri la storia di un 29enne arrestato a Sava per spaccio di hashish e cocaina. iltarantino.it

Corriere della Sera. . Associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Hashish e cocaina perlopiù. C’era anche lui al casello autostradale di San Michele — aveva sostenuto l’accusa — quando era arrivato il carico di 10 chili di hashish e un etto - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.