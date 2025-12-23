I carabinieri portano regali e momenti di festa ai piccoli pazienti del Policlinico

Durante le festività natalizie, i carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno visitato i reparti pediatrici del Policlinico, portando regali e momenti di serenità ai piccoli pazienti. Un gesto di vicinanza e solidarietà che contribuisce a rendere più calde e meno difficili le giornate di chi si trova in ospedale.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno fatto visita ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici dell'azienda ospedaliero universitaria Policlinico in occasione delle festività natalizie. Alla presenza del direttore medico di presidio, Paolo Adorno, e dei responsabili dei reparti di.

