I carabinieri del Nas di Salerno sequestrano addobbi decorazioni e sei quintali di alimenti tipici delle festività natalizie

I Carabinieri del NAS di Salerno hanno sequestrato decorazioni, addobbi e circa sei quintali di alimenti natalizi a causa di irregolarità igienico-sanitarie. L’intervento è volto a garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle norme vigenti nel settore alimentare e delle decorazioni festive. L’attività si inserisce nel più ampio impegno delle autorità per tutelare la salute pubblica durante le festività natalizie.

Operazione dei Carabinieri del NAS di Salerno: gravi carenze igienico-sanitarie e sequestri per sei quintali di alimenti.. In vista delle prossime festività, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli sugli articoli natalizi e alimenti tipici, ispezionando numerosi esercizi commerciali, rilevando " non conformità " in undici casi. In particolare, presso due rivenditori ubicati a Salerno e nella Valle dell'Irno, i Carabinieri del Nas hanno sequestrato oltre 650 addobbi e decorazioni natalizie "non conformi ", tra cui personaggi del presepe e palline di Natale, tutti privi delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore.

