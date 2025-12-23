I bambini del catechismo riportano in chiesa la magia della natività

I bambini del catechismo hanno rappresentato la scena della Natività nella chiesa del Santissimo Salvatore di Castelnuovo di Val di Cecina. Un’occasione per condividere il significato della nascita di Gesù e coinvolgere la comunità in un momento di riflessione e tradizione. La rappresentazione, semplice e significativa, ha reso ancora più vivo il senso del Natale all’interno della comunità locale.

I bambini del catechismo hanno messo in scena la Natività all'interno della chiesa del Santissimo Salvatore di Castelnuovo di Val di Cecina. L'evento, iniziato alle ore 17:00, ha visto protagonisti i ragazzi del catechismo, che con impegno ed entusiasmo hanno rappresentato la nascita di Gesù.

