I bambini che guardano il cielo di Banksy | cosa significa il nuovo murale comparso a Londra

Recentemente a Londra è stato realizzato un nuovo murale di Banksy, che l’artista ha successivamente rivendicato. L’immagine dei due bambini sdraiati a terra mentre guardano il cielo suscita diverse interpretazioni sul suo possibile significato simbolico. In questa analisi, si cerca di comprendere il messaggio che l’opera intende comunicare, offrendo uno sguardo approfondito sulla scena e il suo contesto.

