I 7 lupi dividono Contrapò | Sono parte di noi è la natura Ma c’è chi prende spray e bastone

I sette lupi sono parte integrante del paesaggio di Contrapò, un piccolo paese di meno di trecento abitanti. Per alcuni rappresentano la natura selvaggia e autentica, mentre altri si difendono con spray e bastoni. Le tracce dei lupi sono visibili nei dintorni, vicino al cartello di Contrapò, che si rivolge verso il centro abitato e il fiume che si perde lontano. Un equilibrio tra natura e presenza umana che caratterizza questa zona.

