I 7 lupi dividono Contrapò | Sono parte di noi è la natura Ma c’è chi prende spray e bastone
I sette lupi sono parte integrante del paesaggio di Contrapò, un piccolo paese di meno di trecento abitanti. Per alcuni rappresentano la natura selvaggia e autentica, mentre altri si difendono con spray e bastoni. Le tracce dei lupi sono visibili nei dintorni, vicino al cartello di Contrapò, che si rivolge verso il centro abitato e il fiume che si perde lontano. Un equilibrio tra natura e presenza umana che caratterizza questa zona.
Ferrara, 23 dicembre 2025 – Non è difficile trovare le loro tracce. Al cartello Contrapò si gira verso il centro abitato – nemmeno trecento abitanti –, il fiume resta sulla sinistra, si perde un po’ lontano. C’è il bar, ma si deve andare oltre. Basta imboccare via Massafiscaglia, la strada principale e dopo pochi metri tutto combacia. C’è la rete arancione, nel grigio della pianura. Le due case bianche, in fondo – oltre il depuratore – il campo di grano, poi il giallo sporco delle stoppie e una casa gialla. Dalla strada che la costeggia, un agricoltore ha ripreso il video. Ha catturato, con il telefonino, i sette lupi in fila indiana sul bordo del campo di grano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
