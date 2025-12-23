Salotto Bianco è tornato nella mecca italiana dello sci nordico alla vigilia dell’anniversario del grande “Giro” sugli sci stretti. È stata l’occasione anche per ammirare i nuovi trampolini di Predazzo per la prima volta innevati. Non mancheranno ospiti molto graditi come Tommaso Giacomel e Maria Gismondi. Conducono Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. la puntata è stata registrata nella giornata lunedì 22 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I 20 anni di Tour de Ski in Val di Fiemme

Leggi anche: Tour de Ski, 21 Azzurri convocati per le gare fra Dobbiaco e Val di Fiemme: l’Italia punta al podio

Leggi anche: Meno di 20 giorni alla tappa fiemmese: 29 nazioni già iscritte al Tour de Ski

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cat Power celebra il 20º anniversario di The Greatest a Parigi nell'autunno 2026, con una data extra.; SPORT * TOUR DE SKI VAL DI FIEMME: «VAL DI FIEMME PRONTA PER IL 20° TOUR DE SKI: SPRINT IL 3 GENNAIO E FINAL CLIMB IL 4»; Live Francesco De Gregori del 20/12/2025; Negramaro, gran finale di “Una storia ancora semplice tour 2026” a Verona.

I 20 anni di Tour de Ski in Val di Fiemme - Salotto Bianco è tornato nella mecca italiana dello sci nordico alla vigilia dell’anniversario del grande “Giro” sugli sci stretti. oasport.it