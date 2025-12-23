Ecco una selezione dei dieci film più notevoli del 2025, scelti in base a critica e pubblico. Questa lista vuole offrire uno sguardo obiettivo sulle produzioni che hanno segnato l’anno, evidenziando opere di qualità e interesse per gli appassionati di cinema. Un punto di riferimento per chi desidera scoprire le pellicole più rappresentative di questo periodo.

Siamo giunti alla fine del 2025, ed è arrivato il momento di trarre le fila di quest’anno e, come da tradizione, di nominare i film che più ci hanno colpito. Quest’anno lo ammetto, non è stato semplice fare un elenco, ho visto una marea di film, molti belli, molti brutti, ma pochi mi hanno lasciato qualcosa. Però, ci ho pensato bene, a lungo, ed ecco a voi i 10 film più belli del 2025. Ovviamente l’ordine è casuale, non è dal migliore al peggiore, ognuno ha la sua forza e importanza artistica. Ci tengo a specificare che sono le uscite del 2025 in Italia, quindi alcuni di questi film sono usciti nel 2024 in America. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - I 10 migliori film del 2025

Leggi anche: AFI Awards 2025: annunciati i 10 migliori film e le 10 migliori serie dell’anno

Leggi anche: I 10 migliori film del 2025: la classifica di Variety

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

The Best of 2025: ecco i migliori 10 film dell'anno; I migliori film del 2025; I migliori film del 2025 (finora); I migliori film italiani usciti nel 2025.

I 10 migliori film del 2025 - E quali sono i motivi per cui recuperarli nel 2026? 361magazine.com