Hyundai Motor Company ha nominato Tarek Mosaad come nuovo presidente per la divisione Middle East & Africa. Si tratta di un incarico dal duplice valore visto che il gruppo ha deciso di lasciargli anche la guida di Genesis Middle East & Africa. Così facendo Mosaad potrà garantire la continuità strategica e un approccio che coinvolga entrambi i brand della holding coreana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Hyundai nomina Tarek Mosaad presidente per Middle East & Africa

Leggi anche: Nuove visioni del mondo. Torna Middle East Now

Leggi anche: Middle East Now: il cinema oltre la frontiera delle guerre e le ingiustizie

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Hyundai nomina Tarek Mosaad presidente per Middle East & Africa - Hyundai Motor Company ha nominato Tarek Mosaad come nuovo presidente per la divisione Middle East & Africa. msn.com