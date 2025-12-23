Hugh Jackman fa una sorpresa alla classe di una scuola del Wisconsin | le sue parole fanno il giro del web

L’atteso incontro tra Hugh Jackman e gli studenti di una scuola del Wisconsin ha catturato l’attenzione online. L’attore, noto per il suo talento e la sua sensibilità, ha fatto una sorpresa alla classe di canto, lasciando un’impressione duratura. Questo gesto spontaneo e sincero ha riscosso grande interesse, dimostrando come momenti di autenticità possano creare connessioni speciali tra personalità pubbliche e giovani studenti.

Immagina di essere uno studente delle superiori, concentrato sulla tua lezione di canto corale, quando all'improvviso la porta si apre e di fronte a te compare Hugh Jackman. Non un poster, non un video su TikTok: l'attore in carne e ossa, quello di Wolverine e del Greatest Showman, che ti saluta con un sorriso e ti batte il cinque. È esattamente quello che è successo questa settimana agli studenti della Milwaukee High School of the Arts, nel Wisconsin, in un momento che difficilmente dimenticheranno. Il video della sorpresa è diventato virale in poche ore. Le immagini mostrano i ragazzi del coro che esplodono in un boato di gioia incredula quando Jackman entra nell'aula.

