Hojlund | Ecco che aspetto ha una grande decisione
Le parole dell”attaccante danese sui social dopo la vittoria della Supercoppa. Il Napoli mette in bacheca la terza Supercoppa della sua storia grazie al contributo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Hojlund pubblica un messaggio subito dopo Napoli-Milan, poi è costretto a cancellarlo controvoglia; Il Napoli batte il Milan a Riad e conquista la finale di Supercoppa: decisivi Neres e Hojlund; È Napoli-Bologna, le mani sul trofeo; Hojlund soddisfatto dopo la vittoria: “Sembra che sia stata una grande decisione”.
Hojlund posta lo scatto con la Coppa: "Ecco l'aspetto di una grande decisione" - "Ecco che aspetto ha una grande decisione", scrive così Rasmus Hojlund sul suo profilo Instagram come didascalia allo scatto con il trofeo della Supercoppa italiana, facendo un ... tuttonapoli.net
Hojlund dopo la Supercoppa infiamma i tifosi del Napoli: "Ecco com'è una grande decisione" - L'attaccante danese festeggia il triofo di Ryadh con una frase su Instagram che sembra una stoccata al suo passato al Manchester United. sport.sky.it
Il messaggio di Hojlund dopo la vittoria della Supercoppa col Napoli: è semplicemente spietato - La frase scritta dall'attaccante danese dopo la vittoria sul Bologna è semplice ma cela un significato che va ben oltre la soddisfazione sportiva ... fanpage.it
NM LIVE - Pasino: "Hojlund sta dimostrando di essere un giocatore di altissimo livello, formazione contro il Bologna Non mi aspetto tante novità, Elmas è un calciatore prezioso" ift.tt/UxtQY9J x.com
Il tecnico azzurro: "Il Napoli gioca un calcio dispendioso, ci sta avere battute a vuoto". L'allenatore rossonero dopo la sconfitta: "Va migliorata la fase difensiva e ritrovare la serenità". Hojlund: "Aspetto presto in campo Lukaku, è un top player". - facebook.com facebook
