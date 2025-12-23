Le parole dell”attaccante danese sui social dopo la vittoria della Supercoppa. Il Napoli mette in bacheca la terza Supercoppa della sua storia grazie al contributo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Hojlund: “Ecco che aspetto ha una grande decisione”

Leggi anche: Amoruso: “Mi aspetto una grande risposta dal Napoli, Hojlund e Lukaku insieme? Non sarebbe difficile”

Leggi anche: Capello ammette: «Ecco chi è il più grande che ho allenato! Ronaldo? Dovevo prendere una decisione»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Hojlund pubblica un messaggio subito dopo Napoli-Milan, poi è costretto a cancellarlo controvoglia; Il Napoli batte il Milan a Riad e conquista la finale di Supercoppa: decisivi Neres e Hojlund; È Napoli-Bologna, le mani sul trofeo; Hojlund soddisfatto dopo la vittoria: “Sembra che sia stata una grande decisione”.

Hojlund posta lo scatto con la Coppa: "Ecco l'aspetto di una grande decisione" - "Ecco che aspetto ha una grande decisione", scrive così Rasmus Hojlund sul suo profilo Instagram come didascalia allo scatto con il trofeo della Supercoppa italiana, facendo un ... tuttonapoli.net