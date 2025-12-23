Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Bologna, Hojlund ha condiviso sui social un messaggio che ha attirato l’attenzione. Il calciatore danese, protagonista della stagione del Napoli, non si è trattenuto nel commentare l’evento, aggiungendo un tocco personale alla vittoria della squadra. Questo episodio si inserisce in un contesto di grande successo per il club partenopeo, che nel 2025 ha già conquistato diversi trofei.

Il 2025 era già stato un anno storico per il Napoli, ma di certo dopo ieri sera lo è ancor di più. Dopo lo Scudetto a maggio, i partenopei si portano a casa anche la terza Supercoppa Italiana della loro storia dopo una finale dominata contro il Bologna. Un successo per 2-0 firmato dalla doppietta di David Neres, assoluto protagonista della competizione assieme a Rasmus Hojlund. Il centravanti danese non ha trovato la via del gol, a differenza della semifinale con il Milan, ma si è reso protagonista dell’ennesima grande prestazione in azzurro. E sui social non manca una frecciata al Manchester United. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Hojlund, che frecciata dopo la Supercoppa con il Napoli: il danese non si trattiene sui social

Leggi anche: Il messaggio di Hojlund dopo la vittoria della Supercoppa col Napoli: è semplicemente spietato

Leggi anche: Supercoppa, Napoli in scioltezza contro il Milan: Neres e Hojlund si prendono la finale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Conte, che stoccata al format della Supercoppa: Noi non siamo qui per invito...; Napoli, De Laurentiis show e frecciata a Spalletti: “Un giorno dirò tutto”. Conte gonfia il petto: “Hojlund e McTominay non giocavano”; Conte esalta il Napoli: Neres colpo da maestro, un Natale più sereno e frecciata a Hojlund al United; Napoli-Milan Conte si coccola Hojlund | Ce lo teniamo stretto.

Napoli, De Laurentiis show e frecciata a Spalletti: “Un giorno dirò tutto”. Conte gonfia il petto: “Hojlund e McTominay non giocavano” - Napoli, show di Aurelio De Laurentiis che prima si prende una rivincita poi lancia la frecciata a Spalletti: Un giorno vi racconterò. sport.virgilio.it