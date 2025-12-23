Hojbjerg Juventus | il Marsiglia ha risposto così per la possibile cessione a gennaio! Bianconeri avvisati ecco cosa accadrà
Hojbjerg Juventus: il Marsiglia ha dato questa risposta sulla possibile partenza del centrocampista danese a gennaio. Certe amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. O, nel caso della Juventus, semplicemente non se ne vanno mai. La caccia al centrocampista totale da regalare a Luciano Spalletti porta sempre allo stesso nome, un profilo cerchiato in rosso da anni sui taccuini della Continassa: Pierre-Emile Hojbjerg. Secondo quanto rilanciato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il mediano danese resta in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera, nonostante le enormi difficoltà logistiche ed economiche dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
