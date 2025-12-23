Hojbjerg Juventus: il Marsiglia ha dato questa risposta sulla possibile partenza del centrocampista danese a gennaio. Certe amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. O, nel caso della Juventus, semplicemente non se ne vanno mai. La caccia al centrocampista totale da regalare a Luciano Spalletti porta sempre allo stesso nome, un profilo cerchiato in rosso da anni sui taccuini della Continassa: Pierre-Emile Hojbjerg. Secondo quanto rilanciato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il mediano danese resta in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera, nonostante le enormi difficoltà logistiche ed economiche dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Hojbjerg Juventus: il Marsiglia ha risposto così per la possibile cessione a gennaio! Bianconeri avvisati, ecco cosa accadrà

Leggi anche: Norton-Cuffy Juve: la posizione del Genoa è stata rivelata, cosa succederà tra gennaio e giugno per il classe 2004! Bianconeri avvisati per il possibile assalto all’obiettivo in fascia

Leggi anche: Hojbjerg Juve, è lui il sogno proibito per la mediana: il Marsiglia prova a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri ma… Il punto verso gennaio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juve, chi è Hojbjerg: l'uomo capace di mettere d'accordo Pep e Mou; La Juventus cerca un centrocampista a gennaio, da Hojbjerg a Frattesi e Schlager: gli obiettivi bianconeri e l'incrocio con Locatelli e Thuram; L'ennesima conferma da Marsiglia spiazza la Juventus: Højbjerg non si muove; Marsiglia, Longoria avverte la Juve: Hojbjerg non si muove.

Juve, difficile lo scambio Locatelli-Hojbjerg: il Marsiglia non vuole cedere il danese - Hojbjerg tra Juventus e Marsiglia nel corso della sessione invernale di calciomercato, che aprirà ufficialmente i battenti a gennaio, non sembrerebbe ... tuttojuve.com

Un regista per la Juve. La Stampa: "Piace Hojbjerg, l’algoritmo propone Timber, Morton e Toth" - "Un regista per la Juve", è l'apertura delle pagine sportive de La Stampa. tuttojuve.com