hohenschwangau il magnifico castello romantico di luigi ii di baviera

Tra laghi alpini che riflettono il cielo e montagne che sembrano uscite da un dipinto, il castello di Hohenschwangau rappresenta una delle anime più autentiche e meno raccontate della Baviera romantica. Spesso oscurato dalla fama mondiale del vicino Neuschwanstein, Hohenschwangau non è affatto una semplice “anticamera” del castello delle fiabe: è il luogo dove tutto ebbe inizio, il palcoscenico dell’infanzia e della formazione di Luigi II di Baviera. Un esempio raffinato di architettura neogotica ottocentesca carica di simboli, storia e suggestione. E visitare Hohenschwangau significa entrare nel mondo intimo dei Wittelsbach, respirare il romanticismo tedesco nella sua forma più autentica e comprendere meglio l’immaginario che avrebbe poi dato vita a Neuschwanstein. 🔗 Leggi su Dilei.it

