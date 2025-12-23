Hockey campionato indoor élite festa grande per l’HC Bondeno contro l' Hp Valchisone e l’Hc Bra

Lo scorso fine settimana, a Bondeno, si è svolto il terzo concentramento del campionato indoor élite di hockey. La manifestazione ha visto l’Hc Bondeno affrontare l’Hp Valchisone e l’Hc Bra, chiudendo il girone d’andata e aprendo quello di ritorno. Due incontri intensi che hanno segnato un momento importante della stagione per le squadre coinvolte.

Nei giorni scorsi si è tenuto a Bondeno il terzo concentramento del campionato indoor élite. Le due sfide di giornata hanno visto l’Hc Bondeno concludere il girone d’andata contro l’Hp Valchisone ed iniziare quello di ritorno contro i campioni in carica dell’Hc Bra. Per i matildei oltre al cambio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Hockey. Un punto in due gare per l’HC Bondeno Leggi anche: Palazzi del ghiaccio. Con Madesimo. HC Chiavenna in festa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Hockey. Un punto in due gare per l’HC Bondeno - Domenica scorsa si sono giocate a Roma le sfide del secondo concentramento del campionato indoor. ilrestodelcarlino.it

Ssd UniMe, domenica inizia al PalaNebiolo la stagione in B dell’Hockey Indoor - Sarà il PalaNebiolo di Contrada Conca d’Oro a inaugurare ufficialmente la stagione 2025/2026 dell’hockey indoor per la Ssd UniMe, impegnata domenica con la prima giornata del Campionato Nazionale di S ... messinasportiva.it

Inizia dal PalaNebiolo la stagione dell’Hockey Indoor per la SSD UniMe - Sarà il PalaNebiolo di Contrada Conca d’Oro ad inaugurare ufficialmente la stagione 2025/2026 dell’hockey indoor per la SSD UniMe, impegnata domenica con la prima giornata del Campionato Nazionale di ... strettoweb.com

HOCKEY TRISSINO BATTE GROSSETO E ASSENZE, CENTRA LA VITTORIA NUMERO DIECI IN CAMPIONATO, E ARRIVA ALLA SOSTA DI NATALE IMBATTUTO IN TUTTE LE COMPETIZIONI! I ragazzi di Joao Pinto, nonostante le assenze di Cocco - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.