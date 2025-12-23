Ho un cancro al polmone sinistro sto facendo degli esami e devo operarmi | Barry Manilow annulla tutti i suoi concerti

Barry Manilow, 82 anni, ha annunciato di dover sospendere i concerti di gennaio a causa di un tumore al polmone sinistro. Dopo gli esami medici, i medici hanno riscontrato una zona cancerosa che sarà rimossa con un intervento chirurgico. L’artista ha comunicato questa decisione attraverso i propri canali social, sottolineando di voler dedicare il tempo necessario alla sua salute.

Barry Manilow ha un cancro al polmone e sospende i concerti per il mese di gennaio. L’82enne cantante statunitense ha annunciato sui social che i medici gli hanno trovato “ una zona cancerosa sul polmone sinistro che deve essere rimossa ”. “Come molti di voi sanno, di recente ho avuto sei settimane di bronchite seguite da una ricaduta di altre cinque settimane”, ha scritto l’autore di Mandy. “Anche se la bronchite era guarita ed ero tornato sul palco al Westgate Las Vegas, il mio meraviglioso medico mi ha prescritto una risonanza magnetica solo per assicurarsi che tutto andasse bene. La risonanza magnetica ha rilevato una zona cancerosa sul mio polmone sinistro che deve essere rimossa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

