Ho un cancro ai polmoni L’annuncio dell’amato cantante gela i fan

Il cantante ha comunicato di aver scoperto una lesione tumorale al polmone sinistro, che richiederà un intervento chirurgico. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i suoi fan e il pubblico. L’artista ha espresso la volontà di affrontare questa fase con serenità, confidando nelle cure mediche e nel supporto di chi gli sta vicino.

Il famoso cantante ha reso noto di avere una lesione tumorale al polmone sinistro che dovrà essere rimossa tramite intervento chirurgico. L’annuncio è arrivato direttamente dall’artista attraverso un messaggio condiviso sui propri social network, nel quale ha spiegato le motivazioni che lo hanno costretto a posticipare i concerti di gennaio programmati nelle grandi arene. Leggi anche: Branko, l’oroscopo del 2026: per quale segno sarà un anno cruciale Barry Manilow annuncia un tumore al polmone: concerti di gennaio rinviati. Barry Manilow, icona della musica internazionale e voce storica di brani come “Mandy”, ha fatto sapere ai suoi fan il suo stato di salute. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ho un cancro ai polmoni”. L’annuncio dell’amato cantante gela i fan Leggi anche: “Ho un cancro”. Calcio sotto shock, l’annuncio del campione gela tutti Leggi anche: “Stop, ho deciso così”. Laura Pausini, l’annuncio che gela milioni di fan: decisione costretta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Barry Manilow: «Ho un cancro ai polmoni». Lo stop forzato e l'intervento - Barry Manilow ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro ai polmoni con un messaggio pubblicato su Instagram. msn.com

