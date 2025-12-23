Giampaolo Morelli, noto per il ruolo di Coliandro, ha condiviso di aver scoperto di essere dislessico a 30 anni, esperienza che ha influito sul suo benessere psicologico. La sua testimonianza evidenzia l'importanza di una diagnosi precoce per affrontare le difficoltà legate alla neurodivergenza. Con due figli coinvolti, il suo racconto sottolinea quanto sia fondamentale conoscere e riconoscere i segnali di dislessia per favorire un supporto adeguato.

Giampaolo Morelli, volto noto per il ruolo dell’Ispettore Coliandro e regista con una carriera iniziata nel 1999 con Carlo Vanzina e proseguita con successi come 7 ore per farti innamorare, ha scelto di raccontare una parte profonda della sua vita privata legata alla neurodivergenza che coinvolge lui e i suoi due figli. In un’intervista a Leggo Morelli ha parlato apertamente della sua esperienza con la dislessia, evidenziando le difficoltà emotive che una condizione non riconosciuta in tempo può provocare. Confessa di aver compreso la sua natura solo in età adulta e di aver vissuto un forte senso di inadeguatezza, alimentato anche da esperienze scolastiche e sociali che non hanno saputo accogliere le sue esigenze, con conseguenze che lo hanno portato a confrontarsi anche con la depressione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: “Ho scoperto di avere la dislessia dopo i 30 anni, questo senso di inferiorità mi ha portato a una forte depressione. E’ una ferita per cui soffro ancora oggi”: parla Giampaolo Morelli

Leggi anche: “Sono dislessico. Ho difficoltà di apprendimento. L’ho scoperto solo a 31 anni di non essere stupido, tutti mi dicevano che lo ero”: lo rivela Henry Winkler

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ho scoperto di essere dislessico a 30 anni. Non saperlo mi ha causato depressione, a parlare il commissario Coliandro. L'importanza di una diagnosi precoce; Morelli: 'Dislessia scoperta tardi, ora aiuto i miei figli neurodivergenti'; Giampaolo Morelli: «Ho scoperto la dislessia dopo i 30 anni. Sentirmi inadeguato da bambino mi ha portato alla depressione»; Giampaolo Morelli e Gloria Bellicchi: «Quando la dislessia è affare di famiglia».

“Ho scoperto di avere la dislessia dopo i 30 anni, questo senso di inferiorità mi ha portato a una forte depressione. E’ una ferita per cui soffro ancora oggi”: parla ... - L'attore rivela la sua lotta con la dislessia e come questa gli abbia causato depressione. ilfattoquotidiano.it