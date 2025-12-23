Hjulmand alla Juve | colpo rimandato a giugno? C’è un aspetto che complica fortemente gli incastri per gennaio Di cosa si tratta

Hjulmand alla Juve: tutto rimandato a giugno? Questo aspetto complica tanto gli incastri per gennaio. Ultimissime novità. Se per il mercato di riparazione la strada sembra ormai sbarrata, l’autostrada per l’estate rimane aperta e ben illuminata. La Juve non molla la presa su Morten Hjulmand, ma dovrà armarsi di pazienza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il trasferimento del centrocampista danese a Torino durante la finestra di gennaio è da considerarsi un’ipotesi tramontata, o quantomeno estremamente complessa. Il motivo non è tecnico, né legato alla volontà del giocatore, bensì a una reazione a catena innescata da un altro maxi-affare che ha scosso il calcio europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

