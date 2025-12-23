Il celebre creatore di videogame è incappato per caso nel film Netflix più visto e non è riuscito a smettere di vederlo fino alla fine, ecco il suo commento entusiasta. Grande appassionato di cinema nonché puntuale recensore, Hideo Kojima ha espresso il suo entusiasmo per una hit Netflix in cui è incappato per caso. Si tratta del film d'animazione rivelazione KPop Demon Hunters, che lo ha commosso fino alle lacrime. KPop Demon Hunters segue un trio di star del K-pop che lavorano come cacciatrici di demoni, il cui legame viene messo alla prova quando scoprono che una di loro nasconde un segreto: in realtà è per metà demone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Hideo Kojima catturato da KPop Demon Hunters: "Ho pianto tutte le mie lacrime"

Leggi anche: KPop Demon Hunters x Fortnite: un gameplay trailer mostra la modalità Demon Rush

Leggi anche: Golden Globe 2026: l’anime Demon Slayer sfida i colossi di Hollywood (e può vincere contro KPop Demon Hunters)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Hideo Kojima catturato da KPop Demon Hunters: "Ho pianto tutte le mie lacrime" - Il celebre creatore di videogame è incappato per caso nel film Netflix più visto e non è riuscito a smettere di vederlo fino alla fine, ecco il suo commento entusiasta. movieplayer.it