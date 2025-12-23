Hideo Kojima catturato da KPop Demon Hunters | Ho pianto tutte le mie lacrime
Il celebre creatore di videogame è incappato per caso nel film Netflix più visto e non è riuscito a smettere di vederlo fino alla fine, ecco il suo commento entusiasta. Grande appassionato di cinema nonché puntuale recensore, Hideo Kojima ha espresso il suo entusiasmo per una hit Netflix in cui è incappato per caso. Si tratta del film d'animazione rivelazione KPop Demon Hunters, che lo ha commosso fino alle lacrime. KPop Demon Hunters segue un trio di star del K-pop che lavorano come cacciatrici di demoni, il cui legame viene messo alla prova quando scoprono che una di loro nasconde un segreto: in realtà è per metà demone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: KPop Demon Hunters x Fortnite: un gameplay trailer mostra la modalità Demon Rush
Leggi anche: Golden Globe 2026: l’anime Demon Slayer sfida i colossi di Hollywood (e può vincere contro KPop Demon Hunters)
Hideo Kojima catturato da KPop Demon Hunters: "Ho pianto tutte le mie lacrime" - Il celebre creatore di videogame è incappato per caso nel film Netflix più visto e non è riuscito a smettere di vederlo fino alla fine, ecco il suo commento entusiasta. movieplayer.it
Ricerca: «kpop demon hunters hideo kojima» - David Weil, creatore della geniale Hunters per Amazon Prime Video ha ora due progetti in via di realizzazione: una serie antologica ambientata in un futuro non molto lontano sui legami tra gli esseri ... fantascienza.com
A Hideo Kojima venne detto che i videogiochi non hanno bisogno di storie: lui non li ha ascoltati - Hideo Kojima voleva creare dei videogiochi con delle storie, ma tutti gli dicevano che no, non serve una vera trama in un videogioco. multiplayer.it
Hideo Kojima ricorda Vince Zampella dopo la notizia della sua morte x.com
Scoprite la reazione di Hideo Kojima di fronte ad Avatar: Fuoco e Cenere, il nuovo blockbuster scritto e diretto da James Cameron. https://cinema.everyeye.it/notizie/hideo-kojima-impazzito-avatar-fuoco-cenere-reazione-maestro-849859.htmlutm_medium= - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.