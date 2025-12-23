Harry Potter Hachiko Una poltrona per due | tutti i film da vedere a Natale in tv

Con l’arrivo delle festività natalizie, le televisioni propongono una selezione di film a tema, ideali per trascorrere momenti di relax in famiglia. Da classici come Harry Potter e Una poltrona per due, a storie toccanti come quella di Hachiko, queste pellicole contribuiscono a rendere speciale il periodo più magico dell’anno, offrendo intrattenimento e riflessioni condivise.

Come ogni anno, con l'avvicinarsi del Natale i palinsesti delle varie emittenti televisive si riempiono di titoli a tema, storie ambientate durante quello che, a prescindere da tutto, rimane forse il periodo più magico dell'anno. Per cercare di orientarsi nell'offerta vastissima dei canali in chiaro del digitale terrestre, ecco una breve guida sui film di Natale da vedere durante le Feste. I film dell'Antivigilia. Il palinsesto dei film di Natale da vedere in tv inizia già a partire da questa sera. Alle 21.31 su Italia 1, infatti, va in onda Miracolo nella 34a strada, film diretto da Les Mayfield che vede l'attore Richard Attenborough indossare letteralmente i panni di Babbo Natale, quando viene scelto per impersonare il re del Natale in un famoso centro commerciale.

Film e programmi del Natale 2025: Il Volo, Una poltrona per due, Harry Potter e... - Rai, Mediaset e Sky cosa andrà in onda dal 24 al 27 dicembre - Il canto di Natale di Topolino seguito da Zootropolis saranno nel menù di la sera della Vigilia. affaritaliani.it

