Harlequin Live | Lady Gaga annuncia il film concerto evento sull’album di Joker 2 su YouTube a Natale
Lady Gaga annuncia un film concerto dedicato all’album di “Joker 2”, previsto per Natale su YouTube. L’evento offrirà un’interpretazione dal vivo delle canzoni associate al film, contribuendo a mantenere viva l’attenzione sul progetto. Nonostante le opinioni contrastanti sul debutto di Joker: Folie à Deux, la cantante continua a proporre iniziative che coinvolgono il suo pubblico in modo diretto e autentico.
Nonostante il debutto polarizzante di Joker: Folie à Deux, Lady Gaga non ha ancora finito di stupire i suoi fan. Dopo le performance nei panni di Lee Quinzel, la popstar ha ufficializzato l’uscita di un nuovo progetto visivo: “Lady Gaga in Harlequin Live – One Night Only”, un film-concerto esclusivo che promette di regalare un’atmosfera magica proprio durante le festività. Quando e dove vedere Harlequin Live. Il film debutterà ufficialmente su YouTube la vigilia di Natale, il 24 dicembre alle ore 16:00 PT (nella notte tra il 24 e il 25 dicembre in Italia). Il progetto è stato presentato in anteprima al Grammy Museum e documenta la storica performance tenutasi al Belasco Theater di Los Angeles lo scorso 30 settembre 2024. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
