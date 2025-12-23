Hannu Mikkola | l’inimitabile campione

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il salto internazionale avviene nel 1967, quando Cesare Fiorio, allora responsabile della Lancia HF, gli affida una vettura per il Rally di Monte Carlo. Mikkola disputa una gara di alto livello, arrivando a occupare la settima posizione assoluta prima dell’ultima prova sul Col de Turini, ma una banale quanto fatale disattenzione, lo smarrimento della tabella . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

Leggi anche: Volkswagen Polo R WRC: unica e inimitabile

Leggi anche: Ubaldo Pantani in scena al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova con "Inimitabile"

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.