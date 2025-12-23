Hades II – Recensione | Il Trionfo dell’Ineluttabilità

C’è un momento preciso, mentre impugni i Falcetti di Melinoë e ti addentri per l’ennesima volta nelle nebbie di Erebo, in cui capisci che Supergiant Games ha compiuto l’impossibile. Non stiamo parlando del “semplice” miracolo di aver dato un seguito a un capolavoro che sembrava autoconclusivo e perfetto nella sua ciclicità. Stiamo parlando di una maturazione che trascende il medium videoludico, trasformando il concetto stesso di sequel in un atto di ribellione artistica. Hades II non è una rincorsa al successo del primo capitolo: è la sua evoluzione finale, un’opera che ha saputo ascoltare il silenzio della notte per restituirci una melodia più cupa, profonda e, in definitiva, superiore. 🔗 Leggi su Game-experience.it

