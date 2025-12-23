Ha violentato un ragazzo disabile di 14 anni finisce in carcere un infermiere

Un infermiere in pensione di 63 anni, originario di Partinico, è stato arrestato a Taormina con l’accusa di aver violentato un ragazzo disabile di 14 anni. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno disposto la detenzione. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei minori e sulla responsabilità professionale, richiedendo un’attenzione attenta alle dinamiche di abuso e alle misure di prevenzione.

Un infermiere in pensione di 63 anni e originario di Partinico è stato arrestato a Taormina per violenza sessuale su un quattordicenne. La polizia ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Messina, su richiesta della Procura, secondo cui avrebbe abusato del.

