Ha realizzato un massetto di cemento senza alcuna autorizzazione | denunciato 49enne

Un uomo di 49 anni è stato denunciato per aver realizzato un massetto di cemento senza le necessarie autorizzazioni. Questa vicenda evidenzia come, in tutto l'Agrigentino, molte irregolarità riguardino interventi di piccola entità, spesso privi delle autorizzazioni previste dalla normativa edilizia. La regolarità delle opere è fondamentale per garantire sicurezza e conformità alle leggi vigenti.

Non soltanto costruzioni ex novo. La maggior parte di abusi edili, in tutto l'Agrigentino, riguarda soprattutto piccoli lavori. Così è stato anche a Porto Empedocle dove, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno accertato che un cittadino quarantanovenne aveva realizzato, o fatto realizzare, un.

